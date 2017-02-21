معلم من الجوف يطلق مبادرة لتبسيط “لغتي” للطلاب

صراحة – نواف العايد : اعتبر المعلم نزال بن تراك الضويحي من مدرسة صقر قريش الابتدائية بسكاكا التهيئة الصفية من خلال عرض الحروف الملموسة والملصقات ومن خلال أجهزة العرض من أهم الأمور العينة لطلابه في الصف الأول ابتدائي لفهم دروس لغتي.

ولاحظ الضويحي انجذاب طلابه للتقنية الحديثة وذلك خلال عرضه للدروس عن طريق السبورة الذكية، مما دفعه لتكثيف عرض أوراق العمل عليها للرفع من مستواهم العلمي.

وأضاف أن لدى الطلاب كتيب تم تبسيطه بعناية من شأنه مساعدة الطلاب على استخراج ومعرفة الحروف التي درسها ويكون واجباً منزلياً وكتاب الطالب والنشاط داخل الفصل، مما كان له الأثر الواضح على جودة قراءة وكتابة الطلاب في وقت مبكر.

من جانبه، شكر قائد المدرسة الأستاذ خليل بن حمود السهيان المعلم الفهاد لما يغرسه في نفوس الطلاب من أخلاق سامية وما يقدمه لهم من علوم مختلفة بحوار هادف لبلوغ المعالي ولمستقبل مشرق.