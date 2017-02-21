صحة جدة و إدارة التعليم تدشنان مبادرة رشاقة

صراحة – فيصل القحطاني : دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الصحة الدكتور مشعل السيالي و الأستاذ عبد الله الثقفي مدير تعليم جدة صباح اليوم مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب و الطالبات ” رشاقة ” ، و ذلك بمدرسة الثغر النموذجية بشمال جدة – القسم الابتدائي و مركز صحي النهضة النموذجي ، و التي جاءت تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الثاني و ذلك من خلال 300 مدرسة من مدارس التعليم العام في جدة ضمن 1000 مدرسة في 6 مناطق على مستوى المملكة كمرحلة أولى .

و قد بدأ حفل التدشين بإفتتاح المعرض التوعوي الذي أقامته مجموعة من المدارس المعززة للصحة بالتعاون مع برنامج السمنة بالصحة العامة بالشؤون الصحية ، تلاه حفل مسرحي و إنشادي و من ثم فيلم وثائقي و تعريفي بالمبادرة ثم تم تكريم الجهات المشاركة في المبادرة ، عقب ذلك أطلق مدير الشؤون الصحية مبادرة رشاقة في المراكز الصحية عبر إفتتاح المعرض التوعوي بمركز صحي النهضة . و شمل المعرض عرض تفصيلي للخدمات الطبية التي ستقدمها الشؤون الصحية لأكثر من مائة و خمسين ألف طالب و طالبة في المرحلة الأولى ، حيث أطلع مدير الشؤون الصحية على آلية تحويل الطالب و تشخيصه و متابعة الحالة و تقديم الخدمات الوقائية و العلاجية .