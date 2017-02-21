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21 فبراير, 2017   2369

الحارثي والربيعان يناقشان قضية أخطاء عمليات التجميل في برنامج “بصراحة”

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صراحة – محمد المحسن : يناقش برنامج “بصراحة” في قناة العائلة عند الساعة السادسة مساء قضية أخطاء عمليات التجميل الجسيمة التي تشهدها مراكز التجميل وسيكون ضيف الحلقة الاعلامي خالد العرابي الحارثي والمتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة الاستاذ مشعل الربيعان وسوف يتم تسليط الضؤ على قضية أخطاء عمليات التجميل وكيفية الحد منها ودور وزارة الصحة فيما يتعلق بالرقابة والعقوبات على المخالفين لاشتراطات والوائح التي اقرتها وزارة الصحة . البرنامج من تقديم الاعلامية رانا الشافعي

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