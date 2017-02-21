خادم الحرمين الشريفين يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين

صراحة – نواف العايد : استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين.

وتم خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة بالنيابة كريستوفر هينزل.