د. الغفيص بعد التوقيع على مشروع توطين (المولات) بالقصيم: سواعد شبابنا حققت العديد من الإنجازات في مختلف المناطق

صراحة – فيصل القحطاني : أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في تصريحات صحافية بعد حفل التوقيع على محضر مشروع توطين المراكز التجارية بمنطقة القصيم، أن قصر العمل في محال (المولات) على السعوديين والسعوديات يرفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بالمنطقة، بما يوفر فرص العمل اللائقة لأبنائها وبناتها، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وأشار الدكتور الغفيص إلى أن شباب وشابات المملكة لديهم الإخلاص والتفاني والتميز في العمل، ولهم حضورهم في السوق متى ما وجدوا بيئة العمل المنتجة والمستقرة، لافتاً إلى أن كثيراً من الإنجازات تحققت بسواعد شباب وشابات المملكة.

وقال الوزير، إن توطين المولات في القصيم سيسهم وبشكل مباشر في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة.

وأضاف الغفيص، أن مبادرة توطين المولات في القصيم التي يقودها سمو أمير المنطقة، خطوة نحو تطبيق المشروع في بقية مناطق المملكة.

وأشار إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستعمل بالتعاون مع إمارة المنطقة، والوزارات المعنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد ريادة الأعمال الوطني على تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة، دعماً لتوطين محال المولات والراغبين في العمل فيها، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف، تسهيلاً لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة.