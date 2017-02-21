أكثر من 80 مليون ريال لمشروعات المياه بأحياء بالطائف

صراحة – خالد الحسين : أعلنت شركة المياه الوطنية بمحافظة الطائف انتهائها من تنفيذ عدة مشاريع مائية تخدم عدداً من أحياء المحافظة، وذلك في إطار تطبيق خططها الاستراتيجية لتطوير البني التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء التشغيلي لمدينة الطائف .

وأوضح مدير قطاع المياه والخدمات البيئية بمدينة الطائف المهندس محمد بن وصل الله الربيعي أن شركة المياه الوطنية نفذت عدداً من المشاريع المائية في الطائف بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من ( 80 ) مليون ريال، شملت تمديد شبكة مياه تصل إلى أحياء “الشرفية ، بن ريحان ، القيم ، صفوة القيم ، الحلقة الغربية ، الرحمانية ، وآل حميدان ) .

وكشف المهندس الربيعي أن أطوال الخطوط الرئيسية والشبكات المنفذة بالأحياء بلغت أكثر من (140) كلم، وأن عدد التوصيلات المنزلية المنفذة في هذا المشروع بلغت أكثر من (4600) توصيلة، مشيراً إلى أن المشروع سيقدم خدمة لشريحة واسعة من المنازل في أحياء الطائف .

وبين أن المشروع يعد أول مشروع شبكات وتوصيلات منزلية وضعته الشركة في أولوياتها بمحافظة الطائف، طبقت فيه المواصفات الموحدة للشركة، واستخدمت فيه تقنيات فنية متقدمة بما يحقق أفضل الخدمات لعملاء الشركة .

وأوضح مدير إدارة المشاريع بمدينة الطائف المهندس علي القحطاني من جهته أنه من ضمن المشروع تشغيل خزان المياه بالحلقة سعة 25 ألف م3، لخدمة أحياء شمال الطائف، حيث أن تشغيل خزان الحلقة عكس الأمر إيجابيا بتشغيل أشياب الشرفية على مدار الساعة بعد ربطها بالمصدر الجديد لخزان الحلقة .

ودعت شركة المياه الوطنية عملائها لمراجعة مراكز خدمة العملاء بإدارة القطاع والخدمات البيئية بحي المثناة بوادي (وج) لتسجيل البيانات الخاصة بخدمة الاشتراك ، لفتح عدادات المياه على عقارات العملاء وإطلاق الخدمة.