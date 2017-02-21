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21 فبراير, 2017   1955

سمو ولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين

2017-02-21_162526

صراحة – نواف العايد : بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تعزيز مسارات التعاون القائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم لجون ماكين .
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير .

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