افتتاح جسر سوق الماشية الجديد في عرعر بتكلفة 24 مليون ريال

صراحة – محمد المحسن : افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم جسر سوق الماشية الجديد في مدينة عرعر، الذي تم الانتهاء من تنفيذه مؤخراً بتكلفة بلغت 24 مليون ريال، وبطول 2 كيلو متر وأربعمئة متر.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس ماجد بن فهد الشمري، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وفور صول سموه قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، ثم قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح الطريق، واستمع سموه لشرح من المهندس الشمري عن المشروع.

بعد ذلك كرم سموه الجهات المتعاونة مع الإدارة العامة للطرق بالمنطقة، ثم تسلم سموه من مدير عام الطرق بالمنطقة هدية تذكارية تقديراً وعرفاناً لما يقوم به سموه من دعم ومتابعه لمشاريع الطرق بالمنطقة .