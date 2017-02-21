مدير تعليم مكة يدشن مبادرة خفض معدلات السمنة

صراحة – نواف العايد : دشن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور مصطفى بلجون اليوم، مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات ” رشاقة ” بمدرسة الحسين بن علي الثانوية بمكة المكرمة .

وتشمل المبادرة 1000 مدرسة من مدارس التعليم العام في ست مناطق كمرحلة أولى تشمل الرياض وجدة ونجران والجوف والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، وتأتي هذه المبادرة، التي تستهدف 6000 مدرسة لمدة تصل إلى خمس سنوات كإحدى المبادرات التي تسعى الصحة من خلالها لحشد الموارد والجهود المشتركة مع الجهات المعنية على المستوى الوطني لتخفيف عبء السمنة على المواطن والمجتمع، وستتم تغطية 20% من مدارس المملكة خلال الخمسة أعوام القادمة لتعزيز نمط الحياة الصحية من خلال تحسين السلوك الغذائي وزيادة النشاط البدني للطلاب والطالبات نظراً لارتباطها بالعديد من الأمراض غير المعدية مثل السكري وأمراض القلب والسرطان وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وغيرها .

كما تضمن حفل التدشين عرض فيلم وثائقي وتعريفي بالمبادرة صاحبه معرض توعوي وفقرات منوعة وأنشطة رياضية بمشاركة الطلاب، ثم كرمت الجهات المشاركة في المبادرة التي تهدف لخفض معدلات انتشار السمنة بين الأطفال والمراهقين في السن المدرسي في المملكة بنسبة 5% خلال الخمس سنوات القادمة في المدارس المختارة .