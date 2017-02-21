“كفاءة” تسخين المركبة يحتاج إلى 30 ثانية كحد أقصى

صراحة – خالد الحسين : أكد مختصو النقل بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”, أن المركبات الحديثة تحتاج لثواني معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، ومن ثم تكون جاهزة للانطلاق.

وقالوا ضمن حملة ( 24 ساعة توفير ) : إن الاعتقاد بأن المركبة تحتاج إلى عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كافي وتصبح جاهزة للانطلاق لا ينطبق إطلاقاً على المركبات الحديثة، حيث إن المحركات الحديثة التي تعمل “بنظام حقن الوقود” عوضًا عن تقنية ( الكربوريتر ) القديمة لا تحتاج لأكثر من ثواني معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة.

وبينوا أن أغلب كتيبات المركبات تنصح بأن تكون فترة تسخين المركبات لا تتعدى 10 ثواني، وقد تصل في بعض المركبات إلى 30 ثانية فقط.