محافظ أملج يدشن مشروع ” المنطقة الذكية ” بالمعهد الصناعي في أملج

صراحة – فيصل القحطاني : دشن محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم , مشروع المنطقة الذكية المعتمد على الطاقة البديلة بمقر المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة , بحضور مدير مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري ومدير مكتب التعليم بالمحافظة هاشم الشريف .

واستمع محافظ أملج والحضور لشرح عن أهداف المشروع الذي يأتي متماشياً مع رؤية المملكة 2030 في كيفية استثمار الموارد الطبيعية في الاستفادة منها في الطاقة البديلة , بالإضافة إلى خلق بيئة تدريبية جاذبة وتوعية المجتمع بأهمية الطاقة المتجددة الغير ملوثة للبيئة من خلال الزيارات التي يقوم بها الطلاب والموظفين للمعهد.

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بأملج المهندس عبدالرحمن ملائكة أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل , شملت المرحلة الأولى تصميم تركيب النظام المدمج المكون من الألواح الشمسية وتوربينة الرياح .

وأضاف ملائكة أن المرحلة الثانية شملت تشغيل نافورة المعهد على الطاقة المتجددة وزيادة سعة البطاريات , مؤكداً أن المرحلة الثالثة تتكون من زيادة قدرة النظام المدمج والتنوع في طرق التخزين وتشغيل كامل المنطقة الذكية عن طريق الطاقة البديلة .