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21 فبراير, 2017   2576

الأمير متعب بن عبدالله يستقبل السيناتور الأمريكي جون ماكين

2017-02-21_181700

صراحة – محمد المحسن : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني بالرياض، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين الذي يزور المملكة حالياً.
وتم خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بالنيابة كريستوفر هينزل، ومدير مشروع التطوير اللواء فرانك موث ‏وأعضاء الوفد المرافق.

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