الأمير مقرن بن عبدالعزيز يرعى انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي السادس للصحة الإلكترونية

صراحة – خالد الحسين : رعى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري للجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية اليوم انطلاق فعاليات “المؤتمر السعودي السادس للصحة الإلكترونية ” الذي ينظمه مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية، بمركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. وفور وصول سموه مقر الحفل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، حيث كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي. حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود كلمه قال فيها :” في هذا اليوم يتجدد اللقاء بكم في مناسبة انعقاد المؤتمر السعودي السادس للصحة الالكترونية 2017 م وإنه لمن دواعي سروري مشاركتكم حفل افتتاح هذا المؤتمر الطموح”، داعيا المولى عز وجل أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المأمولة وان يخرج بتوصيات ايجابية وفاعله من خلال مشاركة وتبادل البحوث والنتائج وتشجيع النقاش حول كيفية تقديم الرعاية الصحية والدعم الكامل والفعال ونشر ثقافة الصحة الإلكترونية . وأضاف سموه :” إن انعقاد هذا المؤتمر للمرة السادسة يصور جزء مما يشهده وطننا الغالي ولله الحمد والمنة من نهضة وتطور ونماء على كافة الأصعدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – واخص بالذكر المجال الصحي الذي يلقى عناية ودعم ومتابعة مستمرة من ولاة الأمر – يحفظهم الله – لتوحيد الجهود والأهداف والآليات من اجل تفعيل أعلى التقنيات الإلكترونية في جميع القطاعات الحكومية”. وفي الختام بارك سموه افتتاح هذا المؤتمر، سائلاً المولى عز وجل أن يحقق انعقاده الوصول إلى توصيات تكون بإذن الله عوناً لتعزيز استخدام التقنية وتسريع عجلة التحول الإلكتروني للخدمات الصحية، وأن يكون فيما يعقد من مؤتمرات في هذه المجالات عوناً للمتخصصين في المجال الصحي للعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي

ثم ألقى معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي كلمة قدم فيها شكره لراعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري للجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية، على رعايته للمؤتمر السعودي السادس للصحة الإلكترونية، عادا المؤتمر أكبر حدث متخصص في مجال الصحة الإلكتروني مع التطورات الهائلة والمتسارعة في تقنية المعلومات والاتصالات تتسابق القطاعات الصحية لتطبيق أنظمة الصحة الإلكترونية وذلك لتحسين الارتقاء بالخدمات الرعاية الصحية الذي يتضمن أحدث أساليب تقنية المعلومات والاتصالات في مختلف المجالات الصحية. وأشاد الدكتور القناوي بمساهمة جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية كجامعة صحية متخصصة في تأسيس برنامج الماجستير في المعلوماتية الصحية كأول برنامج في المملكة والشرق الأوسط والحاصل على اعتراف دولي من قبل (المنظمة الدولية المعلوماتية الصحية) حيث بادرت الجامعة بإنشاء الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية لتطوير المعارف والدراسات النظرية حول هذا المجال. كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني على دعمه المتواصل وغير المحدود لبرامج الصحة الالكترونية وتقنية المعلومات بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية الدكتور رياض الشمري كلمة ذكر فيها أن الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية تتشرف بالترحيب بكم في رحاب جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية (جامعة لصحة وطن) وتفتخر بالاحتفال بالذكرى العاشرة لعقد المؤتمر السعودي للصحة الالكترونية وذلك بعد النجاحات الباهرة الذي تحققت في هذه المؤتمرات ولله الحمد. وقال :” إن مؤتمرنا هذا اليوم منعقد لمناقشة عدة محاور من أهمها عملية التحول الالكتروني بالقطاع الصحي وأهمية الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة لتعزيز القطاع الصحي.كما يولي مؤتمرنا هذا الاهتمام في الأمن الإلكتروني للقطاع الصحي”. إثر ذلك كرم صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية السابق الدكتور بندر الحقباني والمشاركين في المؤتمر من باحثين وأساتذة وخبراء من داخل وخارج المملكة كما قدم سمو الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز درعا تذكاريا لسمو الأمير مقرن بن عبد العزيز. بعد ذلك دشن سموه المعرض المصاحب للمؤتمر حيث قص سموه الشريط إيذانا بافتتاح المعرض. وتجول سمو الأمير مقرن بالمعرض واستمع لشرح مفصل من ممثلي الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية ومن مؤسسات القطاع الخاص تضمن تعريفا بالمعرض والمنتجات التي يقدمها في مجال الصحة الالكترونية بما يرفع كفاءة القطاع الصحي ويعزز قدرات العاملين فيه والممارسين في سبل تقديم خدمة صحية متكاملة وفق أعلى المعايير باستخدام الصحة المعلوماتية وتقنيه الاتصالات المتقدمة، وقد أبدئ سموه إعجابه بما شاهده.