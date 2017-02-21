أمير منطقة الباحة يفتتح فعاليات ملتقى المخواة الاستثماري الأول

صراحة – نواف العايد : افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم ، فعاليات ملتقى المخواة الاستثماري الأول تحت شعار ” فرص مثمرة .. واستثمار فاعل ” ، وذلك على مسرح إدارة التعليم بمحافظة المخواة . وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل ، وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ومحافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا وعدد من المسئولين . ثم قام سموه بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى ، حيث قص الشريط إيذاناً بافتتاحه ، وتجول به وشاهد محتوياته التي تضم 140 لوحة ومخططاً كروكياً عرضت من خلالها 7 جهات حكومية تمثل إمارة المنطقة والبلدية وجمعية البر الخيرية والشؤون الإسلامية والبيئة والزراعة والمياه والغرفة التجارية الصناعية الفرص الاستثمارية في محافظة المخواة، مستمعاً سموه إلى شرحٍ من ممثلي تلك الجهات عن الفرص والمواقع الاستثمارية التي هيئتها للمستثمرين ورجال الأعمال . بعد ذلك توجه سمو أمير الباحة لمقر الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي بدء بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى محافظ المخواة رئيس المنتدى الدكتور محمد بن جمعان دادا كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة والحضور من داخل المنطقة وخارجها ، معرباً عن شكره وامتنانه لسموه على رعايته واهتمامه بفعاليات الملتقى ودعمه لمختلف الفعاليات التي تهتم بتنمية المنطقة . ونوه بما توليه الحكومة الرشيدة – أيدها الله – من دعم للقطاع الخاص لما يمثله من دور مهم في التنمية وذلك وفقاً لرؤية المملكة المستقبلية 2030 ، مبرزاً ما تشهده المنطقة من طفرة تنموية شاملة تستدعي القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة وفق توجهات سمو أمير منطقة الباحة . وبين الدكتور بن دادا أن الملتقى يهدف إلى إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية من خلال إقامة عدة جلسات نوقش خلاله حزمة من المحاور الرئيسية حيال الاستثمار وطرح 140 فرصة واعدة ومثمرة لاستثمار فاعل شاركت بها الإدارات الخدمية بالمحافظة ، منوهاً بما تتمتع به المخواة من مقومات وبنية تحتية مناسبة ومناخ استثماري ملائم وتسهيل للإجراءات الاستثمارية . وأضاف محافظ المخواة أن الملتقى حرص على استضافة العديد من أصحاب الرؤى والأفكار والطروحات الاقتصادية والاستثمارية المتميزة للمساهمة في إثراء محاوره بما يعود بالنفع للملتقى وصولاً لتحقيق الهدف المنشود الإيجابي للاستثمار في المنطقة ، سائلاً الله للوطن الغالي المزيد من التطور والنماء في ظل القيادة الرشيدة – أعزها الله – . ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن الفرص والمواقع الاستثمارية في محافظة المخواة . إثر ذلك ألقى رجل الأعمال حاتم بن سعيد الصافي كلمة المستثمرين هنأ فيها الأمير مشاري بن سعود على ما تشهده منطقة الباحة من حراك تنموي واستثماري منقطع النظير ، مشيراً إلى ما حققته ورشة العمل التي أٌقيمت مؤخراً في جدة تحت رعاية سموه من إيجابيات واستقطاب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين لمنطقة الباحة. واستعرض أهم العوامل المشجعة للاستثمار في مختلف المجالات التي من خلالها يتحقق الاستثمار الناجح ، مؤكداً أن الاستثمار في منطقة الباحة غني جداً وذو فوائد كونها أرض بكر وبيئة جاذبة ، منوهاً بما قدمه سمو أمير الباحة من تسهيلات للمستثمرين للدخول بكل ثقلهم للاستثمار في المنطقة

بعدها أعلن وكيل كلية العلوم والآداب بمحافظة المخواة الدكتور سعيد بن سعد العمري توصيات جلسات الملتقى التي عقدت صباح اليوم ، حيث عقد ثلاث جلسات ، الأولى بعنوان ” فرص مثمرة واستثمار وأعد ” ، والثانية بعنوان “مسارات تحسين بيئة الأعمال وتمويل الاستثمار ” ، فيما خصصت الجلسة الثالثة لعرض الفرص الاستثمارية. وبين أنه انبثق عن تلك الجلسات عدد من التوصيات ، حيث ثمن المشاركون في الملتقى لسمو أمير الباحة رعايته ودعمه للملتقى ، مشيدين بجهود إمارة الباحة في دعم الاستثمار في المنطقة ، كما تضمنت التوصيات إيجاد آلية تعنى بتوثيق المعلومات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورعايتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودعم البحث العلمي في هذا المجال ، وتسهيل إجراءات الاستثمار وإيجاد بيئة استثمارية منافسة ، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام جميع المستثمرين محلياً وعالماً. وأشار إلى أن من ضمن التوصيات التي أكد عليها المشاركون في الملتقى أهمية دعم وتفعيل الشراكة الاستثمارية بين القطاعات الحكومية والخاصة والجهات الخيرية ، والدعوة إلى إقامة ملتقيات استثمارية مماثلة على مستوى المنطقة ، فيما دعت اللجنة العلمية إلى تشكيل فريق عمل من الجهات ذات العلاقة لمتابعة توصيات الملتقى وتنفيذها . وفي ختام الحفل كرم سمو أمير الباحة المشاركين في أعمال الملتقى ، كما قلد سموه الشارة الخشبية للقائد الكشفي المعلم محمد درويش العمري من منسوبي تعليم المخواة ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمة من محافظ المخواة. حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي، ومدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري، وقادة القطاعات الأمنية ومسؤولي الجهات الحكومية وعدد من رجال الأعمال . فيما تتواصل فعاليات الملتقى يوم غدٍ بعقد العديد من الجلسات وورشة العمل إلى جانب تنفيذ زيارات سياحية لأبرز المواقع التراثية بمحافظة المخواة