“أهمية حفظ القرآن وتدبره لطالب العلم ” محاضرة بالمسجد النبوي

صراحة – فيصل القحطاني : أقام معهد المسجد النبوي اليوم محاضرة علمية بعنوان ” أهمية حفظ القرآن وتدبره لطالب العلم ” لطلاب المعهد ألقاها فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي .

وبين فضيلته خلال المحاضرة التي أقيمت في المسجد النبوي أن سعادة الإنسان الحقيقية وفلاحه في الدنيا والآخرة منوطة بالإيمان بكلام الله تعالى والإلمام بما جاء فيه والعمل به، لافتاً الانتباه إلى أهمية حفظ القرآن وتدبره لأنه يحفظ الإنسان من الزلل ومكائد الشيطان، ويحقق له السعادة في الدارين, وأن المولى عز وجل يسر حفظ القرآن لعباده، وأن على طالب العلم مراجعة ماحفظه من كتاب الله وتكراره ومعاهدته لتثبيت هذا الحفظ وترسيخه .

وتأتي المحاضرة ضمن برامج وحدة النشاط الطلابي بالمعهد لبربط طلاب المعهد بأهل العلم وتوسيع مداركهم بالتواصل معهم.