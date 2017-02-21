اغلاق عدد من مقاهي الطرق السريعة بمكة لوجود ملاحظات صحية وبيئية

صراحة – محمد المحسن : نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس جولة ميدانية شملت عدد من المقاهي والمطاعم الواقعة على الطرق السريعة داخل نطاق البلدية ، التي تشهد إقبالا من مرتادي الطرق، أغلق خلالها عدد منها لوجود ملاحظات صحية وبيئية وتدني مستوى النظافة والإخلال بالعديد من الاشتراطات الصحية .

وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن البلدية شكلت فريقا رقابيا للوقوف على عدد من المقاهي والمطاعم، حيث صودر (40) كيلو من الدواجن والكبدة والعديد من معدات الطبخ ، إضافة إلى كميات من المعسل والجراك والشيش المستخدمة .

وأكد رئيس البلدية أن الفرق الرقابية تقوم بالجولات التفتيشية على تلك المحلات بشكل مفاجئ، للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية وسلامة الأطعمة المعروضة والأدوات المستخدمة والعاملين ، وذلك حرصا على تحقيق أفضل مستوى من الاصحاح البيئي .