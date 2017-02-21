هيئة الاتصالات تصدر الترخيص الموحد ذي البنية التحتية لشركة (موبايلي)

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن إصدار الترخيص الموحد الثاني لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) الذي يبدأ اعتباراً من تاريخ 24 / 5 / 1438هـ الموافق 21 / 2 / 2017م وذلك بعد أن استكملت الشركة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص من الهيئة مؤخرًا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن إصدار القرار يأتي إلحاقاً لبيان الهيئة الصادر في 29 / 1 / 1438هـ الموافق 30 / 10 / 2016م المتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إتاحة إصدار الترخيص الموحد وتمديد التراخيص لشركات الاتصالات ذات البنية التحتية المدرجة في السوق المالية السعودية وهي شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو), مبينة أن الترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنقلة وثابتة (صوتية ومعطيات) عبر التقنيات التي يراها المرخص له تتناسب مع خطته التجارية والفنية.

وأفادت الهيئة أن القرار يهدف إلى تشجيع مقدمي الخدمات للرفع من مستوى المنافسة لخدمة المستخدمين، وزيادة خيارات الحصول على الخدمة التي تناسبهم, إضافة إلى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات وتقليل التكلفة بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد، كما أن التراخيص الموحدة توسع من دائرة انتشار الخدمات المتنوعة بجميع مناطق المملكة.

وفي سياق متصل، بينت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن التنسيق جارِ مع مقدمي خدمات الاتصالات الآخرين، الذين يحق لهم الحصول على الترخيص الموحد؛ وذلك لاستكمال المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص الموحد لمن رغب منهم في ذلك.