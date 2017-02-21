رفض دعوى النصر ضد مدير الاحتراف بنادي الشباب

صراحة – نواف العايد : اصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودى بيانا جاء فيه

المخالفة الصادر في الدعوى المقامة

من/ نادي النصر.

ضد/ ماجد عبدالله المرزوقي (مدير الاحتراف بنادي الشباب).

بسبب إساءته للمدعي إعلامياً، واتهامه لأحد مسؤوليه بمفاوضة أحد لاعبي نادي الشباب أثناء حديثه في برنامج رياضي على إحدى القنوات الفضائية، بعد المباراة التي أقيمت في تاريخ 10/03/1438هـ الموافق 09/12/2016م، بين فريقي نادي النصر ونادي الشباب ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ.

القرار

أولاً: عدم ثبوت صدور إساءة إعلامية أو اتهام من قبل المدعى عليه مدير الاحتراف بنادي الشباب/ ماجد بن عبدالله المرزوقي تجاه/ نادي النصر ومنسوبيه.

ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مقرر اللجنة رئيس لجنة الانضباط

أ./ فهد بن خالد الشهراني د./ خالد بن حسن بانصر