إيقاف أمين عام نادي التعاون مباراتين وتغريمه أربعين ألف ريال

صراحة – نواف العايد : اصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودى بيانا جاء فيه رقم القرار (144/ل ض/1438)

تاريخ القرار 23/05/1438هـ

الموسم الرياضي 1437-1437هـ

المسابقة بطولة دوري جميل للمحترفين

صادر عن لجنة الانضباط

المخالفة قيام أمين عام نادي التعاون/ علي عبدالله الشايعي بعد نهاية المباراة بمحاولة التهجم على مسؤول المباراة وتم إبعاده من قبل رجال الأمن، وذلك في المباراة التي أقيمت في تاريخ 14/05/1438هـ الموافق 11/02/2017م، بين فريقي نادي التعاون ونادي الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقريري حكم المباراة والإلحاقي.

القرار

أولاً: ثبوت مخالفة أمين عام نادي التعاون/ علي عبدالله الشايعي للمادة (67) من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه:

1. إيقافه مباراتين رسميتين عن مرافقة فريقه في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعين ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مقرر اللجنة رئيس لجنة الانضباط

أ./ فهد بن خالد الشهراني د./ خالد بن حسن بانصر