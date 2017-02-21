تدشين برنامج “التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء” بتعليم بالحدود الشمالية

صراحة – محمد المحسن : افتتح مدير التعليم في منطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن بن سعد القريشي اليوم البرنامج التدريبي ” التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء ” الذي تقيمه إدارة التخطيط والتطوير .

ويشمل البرنامج طريقة إعداد الخطط وفقاً لرؤية 2030م ومؤشرات الأداء وطريقة صناعتها وقياسها .

وأوضح مدير التخطيط والتطوير بإدارة التعليم خالد العبيدان أن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات المشاركين في مجال بناء وقياس وتحليل مؤشرات الأداء ، بما يسهم في رصد واقع التعليم الحقيقي، ومدى تنفيذ قطاعات التعليم لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020 وخطة التنمية العاشرة، والعمل على الاستفادة من نتائج مؤشرات قياس الأداء لتحسين جودة مخرجات العملية التعليمية، ورفع كفاءة الأداء التعليمي.