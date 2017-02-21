الانضباط ترفض الدعوى المقامة من مقيم الحكام فايز الكابلي ضد الحكم محمد المرواني

صراحة – نواف العايد : اصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودى بيانا جاء فيه رقم القرار (143/ل ض/1438)

تاريخ القرار 18/05/1438هـ

الموسم الرياضي 1437-1437هـ

صادر عن لجنة الانضباط

المخالفة الصادر في الدعوى المقامة

من/ فايز أحمد كابلي (مقيم حكام).

ضد/ محمد صالح المرواني (حكم).

بسبب إساءته للمدعي إعلامياً، في تصريحين منشورين له في إحدى الصحف المحلية.

القرار

أولاً: عدم ثبوت وجود إساءة إعلامية من قبل المدعى عليه الحكم/ محمد صالح المرواني تجاه المدعي مقيم الحكام/ فايز أحمد كابلي.

ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.

مقرر اللجنة رئيس لجنة الانضباط

أ./ فهد بن خالد الشهراني د./ خالد بن حسن بانصر