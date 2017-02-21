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21 فبراير, 2017   2461

الانضباط ترفض الدعوى المقامة من مقيم الحكام فايز الكابلي ضد الحكم محمد المرواني

الانضباط

صراحة – نواف العايد :   اصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودى بيانا جاء فيه رقم القرار (143/ل ض/1438)
تاريخ القرار 18/05/1438هـ
الموسم الرياضي 1437-1437هـ
صادر عن لجنة الانضباط

المخالفة الصادر في الدعوى المقامة
من/ فايز أحمد كابلي (مقيم حكام).
ضد/ محمد صالح المرواني (حكم).
بسبب إساءته للمدعي إعلامياً، في تصريحين منشورين له في إحدى الصحف المحلية.

القرار
أولاً: عدم ثبوت وجود إساءة إعلامية من قبل المدعى عليه الحكم/ محمد صالح المرواني تجاه المدعي مقيم الحكام/ فايز أحمد كابلي.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.
مقرر اللجنة رئيس لجنة الانضباط

أ./ فهد بن خالد الشهراني د./ خالد بن حسن بانصر

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