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21 فبراير, 2017   3059

الانضباط: رفض احتجاج التعاون على حكم مباراة الاتحاد

 

الانضباط

صراحة – نواف العايد :   اصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودى بيانا جاء فيه  الموضوع احتجاج فريق نادي التعاون على قرار مسؤول المباراة القاضي بمنح اللاعب/ محمد عبدالله أبو سبعان البطاقة الحمراء في المباراة التي أقيمت في تاريخ 14/05/1438هـ الموافق 11/02/2017م، بين فريقي نادي التعاون ونادي الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ

القرار

أولا: عدم قبول احتجاج فريق نادي التعاون شكلاً.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.
مقرر اللجنة رئيس لجنة الانضباط

أ./ فهد بن خالد الشهراني د./ خالد بن حسن بانصر

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