الانضباط: رفض احتجاج التعاون على حكم مباراة الاتحاد

صراحة – نواف العايد : اصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودى بيانا جاء فيه الموضوع احتجاج فريق نادي التعاون على قرار مسؤول المباراة القاضي بمنح اللاعب/ محمد عبدالله أبو سبعان البطاقة الحمراء في المباراة التي أقيمت في تاريخ 14/05/1438هـ الموافق 11/02/2017م، بين فريقي نادي التعاون ونادي الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ

القرار

أولا: عدم قبول احتجاج فريق نادي التعاون شكلاً.

ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.

مقرر اللجنة رئيس لجنة الانضباط

أ./ فهد بن خالد الشهراني د./ خالد بن حسن بانصر