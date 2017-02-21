صراحة – نواف العايد : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز القصبة في محافظة العارضة بمنطقة جازان غدًا ، محاضرة بعنوان ” الخوف والرجاء ” ، يُقدمها أحمد بن محمد الحمزي ، وذلك بجامع المروي على طريق المطلّ بالمحافظة .
وتأتي المحاضرة التي تقام عقب صلاة المغرب ، ضمن سلسلة المحاضرات الدعوية للمكتب خلال العام الحالي .
“الخوف والرجاء” .. محاضرة دعوية بتعاوني القصبة بمحافظة العارضة غدًا
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