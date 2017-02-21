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21 فبراير, 2017   2668

تعليم الشمالية يدعو المستثمرين لحاضنات الأطفال داخل المباني المدرسية ويحذر من المخالفين

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صراحة – محمد المحسن : بادرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بتخصيص ملحق في المباني المدرسية كمقر لحاضنات الأطفال وذلك تسهيلا على المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في حضانات الأطفال.
وطرحت الإدارة العامة المنافسة عبر إدارة المشتريات اليوم”عملية تشغيل حضانة ملحقة بمرفق تعليمي حكومي” وحددت موعد تقديم العطاءات بتاريخ 15 / 7 /1438هـ .
من جهته دعا المتحدث الرسمي لتعليم الشمالية سطام السلطاني الحضانات المخالفة التي تقام داخل المنازل بالاستفادة من هذه الفرصة بتعديل وضعها , علما بأنه تمت مخاطبة الجهات المختصة حول وجود حضانات مخالفة داخل المنازل وستطبق بحقهم العقوبات النظامية ونحذر أولياء الأمور من تلك الحاضنات المجهولة والتي لا تحمل ترخيص رسمي .

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