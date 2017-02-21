الاسترليني يرتفع لأعلى مستوى في شهرين أمام اليورو

صراحة – وكالات : ارتفع الاسترليني نحو واحد بالمئة مقابل اليورو يوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوى في شهرين بعدما تسبب استطلاع رأي أظهر تقدم مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبان في إلحاق الضرر بالعملة الموحدة.

وارتفع الاسترليني إلى 84.45 بنس لليورو بزيادة 0.9 بالمئة بعدما أظهر استطلاع الرأي أن تفوق مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومنافسه المحافظ فرانسوا فيون على لوبان تقلص إلى 18 و12 نقطة على الترتيب.

ويشير الاستطلاع إلى أن لوبان التي تتبني اتجاها قوميا معاديا للاتحاد الأوروبي ربما يكون لديها فرصة أكبر لتحقيق مفاجأة إذا تمكنت من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات في مايو أيار.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني دون تغير يذكر أمام الدولار بعد تقلبات كادت في وقت سابق تنزل بالاسترليني عن مستوى 1.24 دولار.

وارتفع الاسترليني نحو أربعة بالمئة مقابل اليورو وعملات مثل الين الياباني منذ منتصف يناير كانون الثاني لكنه انخفض انخفاضا مطردا مقابل الدولار منذ ذلك الوقت.