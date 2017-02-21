أبو عباة يدشن المراكز العلمية المتنقلة بتعليم الرياض

صراحة – عبدالرحمن الزهراني : دشن مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض د. أنور أبو عباة معرض برامج المراكز العلمية المتنقلة والتي تنفذها شركة تطوير وذلك بمقر مدراس التربية النموذجية الأهلية بحي الريان بحضور مدير مكتب التعليم بالروابي الأستاذ محمد أبا الخيل ورئيس قسم النشاط العلمي الأستاذ عبيدالله العصيمي والمشرف العام على مدارس التربية النموذجية فرع الريان الأستاذ صالح الطريف.

وأوضح أبو عباة أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية، وأضاف: “المراكز العلمية المتنقلة عبارة عن برامج إثرائية للعلوم، تشتمل تطبيقاتها على محتوى علمي متقدم، من خلال تقديم تجارب وأنشطة ممتعة وتطبيقات علمية وعملية حية، لتثري الحصيلة العلمية لدى الطلاب، ودعم الميول والاتجاهات العلمية وتعزيزها، بما يشبع الفضول العلمي لديهم، ويحفزهم للبحث والابتكار في مجالات العلوم الحيوية والبيئة، والفيزياء والاتصالات والإلكترونيات، والهندسة والذكاء الصناعي والروبوت، والفضاء وعلوم الطيران، والصناعات الكيميائية”. وأضاف أن المراكز تتكون من تجهيزات متنقلة، تتم إدارتها وتشغيلها من قبل شركة تطوير للخدمات التعليمية، بما يحقق الوصول بكل سهولة لأكبر عدد من الفئات المستهدفة.

من جهته أكد الأستاذ عبيدالله العصيمي رئيس قسم النشاط العلمي بإدارة تعليم الرياض أن المراكز العلمية المتنقلة تسعى لتعزيز الاتجاهات العلمية لدى الطلاب، من خلال طرح العلوم وتبسيطها بشكل جذاب ومرح مع ربطها بالبيئة المحلية والحياة اليومية وتعد هدف استراتيجي للتعليم غير التقليدي وذلك من خلال إقامة منشآت تربوية تعليمية منتجة وجاذبة ومتطورة تمارس فيها البرامج والفعاليات والمناشط العلمية وفقا لأهدافها التربوية والعلمية ، كما أنها تساهم في إعداد جيل علمي قادر على مواكبة تغيرات العصر لخدمة مستقبله ووطنه وجعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة بإتاحة الفرص التربوية والعلمية من خلال المشاركة الفاعلة في البرامج والمناشط الإثرائية والعلمية.

وقدم أبو عباة شكره وتقديره لشركة تطوير للخدمات التعليمية ممثلة في مدير مشروع المراكز العلمية ولمدارس التربية النموذجية الأهلية على استضافة المراكز .