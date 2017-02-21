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21 فبراير, 2017   2208

دوري أبطال آسيا : الهلال السعودي يتعادل مع بيروزي الإيراني

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صراحة – الرياض : تعادل فريق الهلال السعودي مع بيروزي الإيراني بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما اليوم على مجمع سلطان قابوس بسلطنة عمان في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم الفريق الإيراني بهدف عن طريق محسن مسلمان في الدقيقة 68 ثم أدرك البرازيلي كارلوس إدواردو التعادل للهلال في الدقيقة83 ، ليتقاسم بذلك الهلال والفريق الإيراني المركز الثاني ، فيما يحتل المركز الأول فريق الريان القطري بعد فوزه على الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف ، وفي المركز الأخير الوحدة الإماراتي .

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