البنتاغون: لا نية لدينا بتوسيع التعاون مع موسكو في سوريا

صراحة – وكالات : أعلن البنتاغون الثلاثاء 21 فبراير/شباط أن واشنطن لا تنوي توسيع التعاون العسكري مع موسكو في سوريا.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو الذي قال خلال محاضرة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية إن “روسيا والولايات المتحدة يمكن أن تباشرا في إقامة التعاون بهدف الكفاح المشترك ضد الإرهابيين من داعش في مدينة الرقة السورية لأن الإرهاب الدولي هو العدو الرئيس للدولتين”.

وقال شويغو:” يجب التوقف عن تخويف العالم كله بروسيا ويجب البدء بالعمل البناء المطرد في سبيل إقامة العلاقات”.