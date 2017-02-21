الأهلي يفوز على بوختاكور الأوزبكي في دوري أبطال أسيا لكرة القدم

صراحة – الرياض : تصدر فريق كرة القدم بالنادي الأهلي فرق المجموعة الثانية في دوري أبطال أسيا لكرة القدم برصيد 3 نقاط عقب فوزه على بوختاكور الأوزبكي بنتيجة هدفين دون مقابل وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

سجل أهداف الأهلي عمر السومه في الدقيقة 13 فيما سجل اللاعب سلمان المؤشر الهدف الثاني في الدقيقة 53 .

وسيلعب الأهلي مباراته القادمة في مسقط إمام فريق ذوباهان الإيراني يوم 28 فبراير الحالي .

وبارك مدرب فريق باختاكور الاوزبكي سيرجي لوشيان عقب انتهاء المباراة في المؤتمر الصحفي , للأهلي فوزه اليوم , مؤكداً أنه لعب إمام فريق قوي ومنظم , مرجعاً سبب الخسارة إلى صغر سن لاعبيه وإلى أرضية الملعب التي لم تكن جيدة إضافة إلى عدم استغلالهم للفرص التي سنحت لهم في المباراة .

وقال : رغم الخسارة إلا أن حظوظ الفريق لازالت قائمة خاصة إن مباراة اليوم هي المباراة الافتتاحية في المجموعة .

في حين أعرب مدرب الأهلي جروس عن سعادته بالفوز وتصدر مجموعته وقال : إن المباراة كانت صعبة خاصة في الشوط الأول وفي الشوط الثاني سيطر فريقه اغلب دقايق الشوط على المباراة .

وأبدى إعجابه بأداء فريقه في المباراة بعد خسارته للمباراتين الأخيرة في الدوري , موضحاً أنه لعب المباراة بخط دفاع جديد خاصة اللاعب معتز هوساوي الذي لم يلعب منذ فترة للإصابة .