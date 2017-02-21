مقتل وجرح 10 أشخاص بحوادث أمنيه متفرقة في بغداد

صراحة – واس : لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 8 آخرون بجروح بحوادث أمنية متفرقة في بغداد اليوم.

وأفاد مصدر أمني عراقي بمقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة لاصقة بسيارة مدنية غربي العاصمة العراقية.

وأضاف أن العبوة الناسفة انفجرت أسفل السيارة لدى مرورها قرب مجمع تجاري بشارع العمل الشعبي بمنطقة العامرية، مما أسفر عن مقتل سائق السيارة وإصابة اثنين تصادف وجودهما في مكان الحادث لحظة وقوعه.

إلى ذلك قتل شخص واحد, وأصيب أربعة آخرون بجروح, بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية بمنطقة جسر يالى القديم ,جنوب شرقي بغداد, كما أصيب شخصان بجروح بانفجار مماثل بمنطقة الطارمية شمالا .