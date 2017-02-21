جامعة تبوك تقدم جهاز لإدارة الحشود في الحج



صراحة – نواف العايد : توصل الباحثون في مركز ابحاث شبكات الاستشعار والانظمة الخلوية بجامعة تبوك الى اختراع نظام متكامل تم عرضة في معرض (الجامعة المنتجة) الذي يقام هذه الأيام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .. و يتكون الأختراع من جهاز لوحي مع برنامج يتم ربطه بتقنية البلوتوث يساعد الكشافة في معرفة المعلومات الشخصية والصحية وفصيلة الدم وأرقام التواصل مع الحملة في حال فقدان الحاج للوعي او الضياع وذلك من خلال شريحة لاصقة يتم إدخال هذه البيانات بها والتعرف عليها من خلال الجهاز اللوحي كما تفيد بعد ربطها بالهاتف في إرسال رسائل لإخبار الحجاج بزحمة الطرق او الطرق المغلقة، وتستطيع من خلالها تفويج عدد معين للطواف في كل ساعة وقد لاقى هذا الأختراع إعجاب زوار المعرض.

وكان معرض ( الجامعة المنتجة ) قد أختتم اليوم الثلاثاء في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وسط حضور أكثر من خمسين جهة مابين جامعات وكليات ومعاهد وجهات تمويلية وتدريبية وأخرى ذات علاقة كما حضر في المعرض حوالي ٣٥٠ مبتكر ومبتكره وشهد المعرض ندوة كبرى وكذلك عدد من ورش العمل التي استفاد منها زوار المعرض من طلاب وغيرهم كما أنه تم خلال المعرض توقيع عدد من مذكرات التفاهم أبرزها مذكرة التفاهم بين جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . وقد حظي المعرض برعاية كريمة من أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومتابعة مستمرة من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان أبا الخيل.