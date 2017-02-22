القصيم تحتضن أول سباق رسمي في المملكة للخيل العربية الأصيلة

صراحة – واس : تنطلق غداً أولى سباقات السرعة للخيل العربية بمضمار ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم .

ويعد هذا السباق أول سباق رسمي من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك بعد عدة اجتماعات مع منظمة “الأيفارا” المختصة بسباقات السرعة للخيل العربية حيث لاقت هذه الخطوة تأييد ملاك خيل السرعة العربية في المملكة.

وبين مدير عام المركز الدكتور عبدالغني بن يوسف الفضل أن هذا السباق يأتي كنقطة انطلاق للخيل العربية في موطنها الأصلي وفتح المجال لجميع الملاك القادرين على تنظيم مثل هذه المنافسات بجميع مناطق المملكة.

وأضاف الفضل أن العمل خلال الفتره الماضية كان مستمراً على اعتماد السباقات حيث تم إعداد مسودة تنظيم ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة إلى أن تم اعتمادها بشكل نهائي وذلك في حال تقدم المنظم واستيفائه جميع الشروط والضوابط .

وأوضح الدكتور عبدالغني أن المركز يسعى دائماً لخدمة ملاك ومحبي الخيل العربية سواء في مجال الجمال أو السرعة وهذه من واجبات المركز كونه الجهة الرسمية المعنية بنشاطات الخيل العربية بالمملكة ، مشيراً إلى أن هدفنا من هذه الرياضة التي تعد إرثاً تاريخياً تطوير مستواها إلى أن نراها تركض وتنافس بالميادين العالمية.