مقتل 5 اشخاص بهجوم انتحاري على محكمة في باكستان

صراحة – وكالات : ذكر مسؤولون في الشرطة الباكستانية الثلاثاء 21 فبراير/شباط أن انتحاريين هاجموا مجمعا يضم محكمة في باكستان فقتلوا 5 أشخاص وأصابوا 20، في أحدث واقعة ضمن موجة عنف المتشددين.

وقال إعجاز خان قائد الشرطة في مقاطعة “تشارسادا” شمال غرب باكستان، إن “المهاجمين الثلاثة جميعا كانوا يحملون قنابل يدوية وبنادق كلاشنيكوف”.

وفجر مهاجم نفسه خارج المحكمة في حين قتل آخران برصاص الشرطة قبل أن يتمكنا من دخول المبنى.

وأضاف خان: “الإرهابيون أتوا وأرادوا قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل المجمع القضائي، وقد تمكنوا من قتل 5 أشخاص في الهجوم”.

وأعلن متحدث باسم جماعة “الأحرار”، وهي فصيل تابع لطالبان الباكستانية، المسؤولية عن الهجوم في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام.

وبثت الجماعة شريطا مصورا الأسبوع الماضي، تعلن فيه حملة جديدة من الهجمات ضد الحكومة بما في ذلك القضاء والشرطة والجيش.

وشهدت باكستان سلسلة من التفجيرات الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، ووقع أدمى الهجمات على ضريح صوفي شهير داخل إقليم السند جنوبي البلاد، وأعلن تنظيم “داعش”، مسؤوليته عنه.