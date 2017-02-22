مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينهي معاناة أربعينية

صراحة – الرياض : نجح فريق الجراحة العامة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.بقيادة الدكتور محمد الغيلاني إستشاري الجراحه العامة في إنهاء معاناة أربعينية من ألم مستمر أسفل البطن حيث كانت المريضة تعاني حاولت تخفيف معاناتها على مدى أربعة شهور تقريبآ .

وتناولت نسب كبيرة من المسكنات لتقرر بعد ذلك مراجعة المستشفى حيث أدخلت التنويم بعد عمل أشعة مقطعية ومنظار تشخيصي للمعدة والأمعاء. مع خزعات أثبتت وجود ورم سرطاني بالأمعاء (بين الإثنا عشر والصائم) من 4إلى5 سم.

حيث خضعت لعملية جراحية وتم إستئصال الورم الداخلي وعمل مفاغرة بالأمعاء لتستقر حالة المريضة في غضون عدة أيام وتغادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد .