نجاح عملية تكميم لمريض يزن ٢٦٥ كيلو جراماً في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة

صراحة – الرياض : بفضل من الله تمكن فريق طبي بقسم جراحات السمنة في مدينة الملك عبدالله الطبية من إجراء عملية تكميم ناجحة لمريض يزن ٢٦٥ كيلو ومعدل كتله تفوق ٩٠ كجم /م٢ في واحدة من العمليات الصعبة نظراً للوزن الزائد.

وكان المريض قد راجع عيادة جراحات السمنة وبعد الفحص والتقييم الأولي تم وضعه علي برنامج خاص لهذه الأوزان والمعدلات العالية حيث تم وضع بالون بمنظار الجهاز الهضمي بمساعدة قسم صحة الكبد ومناظير الجهاز الهضمي التداخلية.

وكذلك تم تصميم برنامج غذائي خاص بمساعدة قسم التغذية العلاجية لمثل هذه الحالات من السمنة المفرطه وأُجريت الفحوصات اللازمة للمريض بمساعدة أقسام القلب والجهاز التنفسي والتخدير.

وقرر الفريق الجراحي من إجراء عملية تكميم للمريض حيث تمت العملية بأحدث التقنيات الجراحية بإستخدام الدباسة الالكترونية وأستغرقت العملية قرابة الساعة تكللت ولله الحمد بنجاح وخرج المريض للمنزل بعد يومين في صحة جيدة ولله الحمد والمنه.

وبيّن رئيس قسم جراحات السمنة في مدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور علي المنتشري أن القسم متميز بإجراء عمليات جراحية للأوزان ومعدلات الكتلة العالية وعمليات مراجعة معقدة حيث تم إستحداث برنامج خاص لهذة الحالات بالتعاون مع قسمي صحة الكبد ومناظير الجهاز الهضمي والتغذية العلاجية حيث يتم وضع بالون ذكي للمريض يستمر من ٦-١٢ شهر مع برنامج غذائي خاص ويتبعها جراحة السمنة بعد تحقيق نزول الوزن المطلوب ، كما تم إدراج أكثر من ٤٠ حالة ضمن هذا البرنامج، فيما تم إجراء الجراحة لقرابة ١٢ مريض منهم بنِسَب مضاعفات متدنية جداً.

وبينت الادارة التنفيذية بالمدينة الطبية بأن القسم أصبح من رواد جراحات السمنة في المنطقة وقد تم إجراء اكثر من ١٢٠٠ حالة خلال أربع سنوات تتضمن جراحات سمنه أولية او مراجعة بنِسَب نجاح عالية ومضاعفات أقل من المعدل العالمي المعروف،