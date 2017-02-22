حالة الطقس: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات بعض المناطق بالمملكة

صراحة – الرياض : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة والأجزاء الجنوبية والشرقية من مرتفعات المدينة المنورة تمتد خلال فترة المساء إلى مناطق الرياض ،القصيم ،حائل والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها. كذلك على مناطق تبوك ،الجوف والحدود الشمالية كما يتوقع تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على السواحل الشرقية للمملكة.