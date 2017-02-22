حملات تفتيشية على محال بيع وصيانة الجوالات بنجران

صراحة-نجران:نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمس، حملات تفتيشية على أكثر من 120 محلاً لبيع وصيانة الجوالات بنجران.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله محمد الدوسري، أن الحملات تأتي في إطار التأكد من تطبيق قرارات الوزارة الخاص بتوطين قطاع الاتصالات، وسعودة الوظائف المتاحة، مشيراً إلى أن هناك إقبال لافت من الشباب السعودي على العمل وتم توجيه العاملين بالقطاع بالتعامل مع فرع وزارة العمل بنجران للرصد والإبلاغ في حال ملاحظة مخالفات عن طريق وسائل التواصل من خلال الموقع الإلكتروني معا للرصد على الرابط https://rasd.ma3an.gov.sa أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

من جانبه أفاد مدير التفتيش تركي آل صعب، أن المحال ملتزمة بالتوطين، والحملات مستمرة بشكل دائم وعلى فترتين صباحية ومسائية، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة من أجل التأكد من التزام سعودة القطاع بالكامل، مبيناً أنه تم ضبط وافداً يعمل في مهنة مقصورة على السعوديين ومخالفته للمادة 36 من نظام العمل.