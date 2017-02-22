“تنمية أبوعريش” تنظم برنامجاً للتوعية بأضرار التدخين والإدمان

صراحة-أبو عريش:نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان أمس، برنامجاً توعوياً بأضرار التدخين والإدمان، بالتعاون مع مكتب تعليم أبوعريش ومستشفى الصحة النفسية وبرنامج مكافحة التدخين ، بحضور عدد من المختصين والتربويين والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط وأكثر من 120 طالباً من مختلف المدارس الثانوية بالمحافظة.

وأكد رئيس مجلس إدارة اللجنة عبده راجحي، حرص لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، على تنفيذ البرنامج انطلاقاً من دورها الاجتماعي تجاه فئة الشباب، والإسهام في مكافحة آفة التدخين والتحذير من تعاطي المخدرات بهدف رفع معدل الوعي والثقافة الصحية لدى الشباب وما يمكن أن يترتب عليهما من مشكلات اجتماعية وسلوكية وصحية.

بعد ذلك تحدث مدير مكتب تعليم أبوعريش حسن خضي، عن ضرورة استشعار الطلاب للخطر الحقيقي الذي ينتج عن إدمان التدخين وبقية الآفات الصحية الأخرى.

وسلط الدكتور محمد بن حمود الشريف الضوء، على الآثار الصحية الناتجة عن تعاطي التدخين وارتفاع معدل أعداد المدخنيين، كما قدم العديد من العروض والصور التي توضح الأضرار التي تصيب الفكين والجهاز الهضمي نتيجة إدمان التدخين ، وأطلع الحضور على العديد من المجسمات التي تصور الآثار الناجمة عن التدخين.

وقدم بعدها مركز الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بجازان، محاضرة توعوية عن مخاطر تعاطي المخدرات وأثارها على الصحة.