اجتماع تنسيقي بين الكشافة ووزارة الشؤون الاسلامية لخدمة الحجاج والمعتمرين

صراحة-واس:عقدت جمعية الكشافة العربية السعودية امس ، في مقرها بالرياض ، وضمن استعداداتها لمعسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ،اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد.

مثل الوزارة في الاجتماع الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة حسن سليم القرشي ، والأمين العام للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة سليمان بن فهد الخميس ، ومدير عام فرع الوزارة في مكة المكرمة علي سالم العبدلي ، ومدير عام فرع الوزارة في المدينة المنورة محمد اسماعيل ابو حميد ، ومن جمعية الكشافة عضو مجلس الادارة عبدالرحمن الحقباني ، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية الدكتور صالح الحربي ، ومفوض تنمية العضوية الدكتور عبدالله بن جحلان ، ومفوض خدمة وتنمية المجتمع الدكتور غانم بن سعد الغانم , ونوقشت في الاجتماع العديد من النقاط المدرجة على جدول الاعمال ومن أهمها استمرار التعاون والتكامل بين الجهتين لخدمة الحجاج والمعتمرين والعمل في منظومة واحدة للتيسير على القادمين للحج والعمرة .

وأشاد خلال الاجتماع ممثلي الوزارة بما يقدمه الكشافة من أعمال تطوعية في خدمة الحجاج والمعتمرين أسهمت بشكل فاعل في تقديم المزيد من الخدمات المتميزة لزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من الحجاج والمعتمرين والزوار .