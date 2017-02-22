أمانة منطقة تبوك تمنح تراخيص عربات الأطعمة المتجوّلة

صراحة-تبوك:بدأت أمانة منطقة تبوك منح تراخيص عربات الأطعمة المتجوّلة وفق آلية منظمة وضعتها الأمانة لضمان ممارسة البيع وفق الاشتراطات الصحية والتنظيمية .

ووضعت الأمانة شروطاً يلتزم بها كل من أراد الحصول على الترخيص من خلال تعبئة استمارة طلب رخصة محل وصورة هوية المستفيد مع الأصل للمطابقة وطباعة شريحة من الأحوال المدنية لإثبات المهنة وصورة من عقد الإيجار مصدقة من مكتب عقار أو العمدة بعد الموافقة المبدئية وصورة وكالة شرعية سارية المفعول في حال كان المتقدم وكيلا شرعيا أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية في حال كان المتقدم مفوضا وصورة من المرافقات المطلوبة مع الأصل للمطابقة وصورة من رخصة القيادة للسائق.

وأشارت الأمانة إلى أن موافقة الدفاع المدني تقتصر على المحل الثابت.

وحددت الأمانة اشتراطات خاصة لمواقع وجود هذه العربات المتجولة، حيث تتضمّن أن تكون ممارسة النشاط في نطاق إشراف الأمانة والبلدية التابع لها المحل وعدم الوقوف أمام المدارس والمنازل أو على امتداد الطرقات غير المرصوفة أو المعبدة