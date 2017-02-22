الندوة العالمية تنفذ 8 آبار في جيبوتي

صراحة-الرياض:أكد مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي ميسرة سيف أن المكتب افتتح على مدار العام الماضي 1437هـ 8 آبار في مناطق مختلفة من جيبوتي.

وأضاف: بأن جيبوتي تحتاج إلى المزيد من هذه الآبار خاصة بعد موجة الجفاف التي ضربت المنطقة وتسببت في هلاك الزرع والماشية التي يعتمد عليها سكان المنطقة وأن الأولوية في تنفيذ هذه الآبار كانت للمناطق الأكثر تضررًا من الجفاف والتصحر.

وقال: بأن هذه الآبار التي أُنشئت تخضع لدراسة من حيث المكان والموقع ومدى الاحتياج وأنها تنقسم إلى ارتوازية وسطحية حسب الاحتياج وكان آخر ما نفذ منها في محافظة هلهل.