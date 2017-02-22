أمانة الشرقية تنتهي من تنفيذ شبكات تصريف تجمعات مياه الامطار في جميع المواقع بالطرق السريعة بالتنسيق مع النقل

صراحة-الرياض:أنهت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار بمعظم الأحياء على جانبي الطرق السريعة التابعة للإدارة العامة للطرق والنقل .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على إجراءات لخدمة عدة مواقع لتجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية و هي طريق المك فهد من كبري الأسكان بالدمام وحتى طريق الأمير فيصل بن فهد بالخبر وطريق الجبيل الظهران من كبري النابية وحتى الطريق الدائري والأحياء جنوب الطريق الدائري من طريق أبو حدرية وحتى طريق الجبيل الظهران وطريق أبو حدرية المحاذي لحي غرب المنار .

وأشار الصفيان أن هناك 20نقطه لمواقع التجمعات على الطرق السريعة التي يمكن الربط عليها حيث نقاط الربط المفتوحة لمواقع تجمعات المياه بالطرق السريعة على شبكات تصريف مياه الأمطار التابعة للأمانة .

وأضاف مدير العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية أن إدارة تصريف مياه الأمطار تعمل بكل طاقتها نحو تنفيذ مشاريع تصريف الأمطار لخدمة المنطقة الشرقية وحمايتها من الغرق بمياه الأمطار وذلك بجانب أعمال الدراسات المستمرة للتطوير وضبط الجودة واستخدام أحدث النظم للتصريف المعمول بها .