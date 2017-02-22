القنصل الأمريكي يزور الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة

صراحة-الرياض:زار القنصل العام الأمريكي بالمملكة ماثياس ميتمانان أمس, مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة, التقى خلالها رئيس مجلس إدارة الغرفة منير محمد ناصر, وأعضاء مجلس الإدارة, وعدد من رجال الأعمال والاقتصاديين .

وأكد رئيس غرفة المدينة خلال اللقاء الذي شهد مناقشة أوجه التعاون وسبل بناء شراكات نموذجية لدعم الحركة الاقتصادية والأنشطة الاستثمارية بين الجانبين, أهمية بناء شراكات اقتصادية متينة مع الجانب الأمريكي في مجالات التعدين والصناعات الثقيلة والمتوسطة بمحافظة ينبع, وفي مجال صناعة الأغذية والبنية التحتية والعمل على توطين صناعة سياحية تأخذ في اعتبارها القيم التاريخية والدينية للمدينة المنورة, إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة بمركز الرايس لتأسيس نشاط سياحي كبير وصناعات متصلة بالسياحة .

وعد القنصل ميتمانان التعاون مع المملكة ورجال الأعمال بشكل خاص أمراً جيداً ومهماً للبلدين, وللاستقرار الاقتصادي في المنطقة بصورة عامة, مبيناً أنهم يولون هذا الأمر اهتماماً كبيراً, مضيفاً بأنهم يتطلعون إلى تعاون بناء ومثمر مع رجال الأعمال في المملكة وخاصة المدينة المنورة باعتبارها مجالاً لحراك اقتصادي كبير في مجال البناء والتشييد, والصناعات المعرفية, والاتصالات والبنية التحتية.

يذكر أن المشاريع القائمة المشتركة بين رجال الأعمال السعوديين وشركائهم الأمريكان بالمملكة بلغت نحو 609 مشروعاً مشتركاً بين الطرفين، تغطي هذه المشروعات الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، وتبلغ المشاريع الصناعية منها نحو 155 مشروعاً مشتركا بين الجانبين، يساهم الشريك الأمريكي فيها بحصة تقدر نسبتها بحوالي 45% من إجمالي حجم رأس المال، في حين تبلغ حصة الجانب السعودي ما نسبته حوالي 53% ويمثل الاستثمار في المشاريع غير الصناعية نحو 454 مشروعاً مشتركاً بين الجانبين، فيما تقدر حصة رأس المال الشريك الأمريكي فيها بحوالي 76% من إجمالي تمويل هذه المشروعات، في حين بلغت حصة رأس المال السعودي في هذه المشروعات حوالي 17% من إجمالي تمويل المشروعات المشتركة غير الصناعية