هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام تقوم بجهود كبيرة في خدمة زوار الحرمين الشريفين

صراحة-الرياض:إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام هي إحدى الإدارات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتحظى برعاية كريمة من معالي الرئيس العام ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام وهي تعنى بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد الحرام وساحاته وتقوم بدور التوجيه والإرشاد لزوار بيت الله.

حيث أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد الحرام الشيخ ماجد السعيدي أن الهيئة تقوم بدور مهم وبارز في توجيه زوار بيت الله العتيق إلى اتباع الهدي النبوي في مواقع الطواف والمسعى والساحات المحيطة كما تقوم بإقامة المعارض الدعوية والتوعوية ومن هذه المعارض: معرض صفة العمرة, ومعرض العقيدة الصحيحة, ومعرض صفة الصلاة, وجميع هذه المعارض مزودة بشاشات عرض تعرض من خلالها أفلام توعوية بعدة لغات بالإضافة إلى لغة الإشارة وكذلك من مهام إدارة الهيئة الإشراف على موقع الجنائز وترتيبها.

وأضاف فضيلته أن إدارة الهيئة تقوم بدورها التنظيمي في المسجد الحرام حيث تشرف الهيئة على الممرات وتنظيم المصليات بالتعاون مع إدارة قيادة أمن المسجد الحرام والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي وفتح الممرات والمحافظة عليها وتنظيم المصليات ومنع الاختلاط في أوقات الصلاة وخارج أوقات الصلاة, كذلك من مهامها إرشاد النساء إلى عدم نزول صحن المطاف قبل أوقات الصلاة بنحو 20 دقيقة وتوجيه النساء من صحن المطاف إلى مصلياتهن قبل الصلوات والتحويل إلى الدور العلوي والأقبية في أوقات الذروة وعند امتلاء المصليات في الدور الأرضي.

ومن البرامج التي تقوم بها هيئة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام برنامج استضافة المسلمين الجدد في معارضها بالإضافة إلى برنامج الضيافة وهو عبارة عن تقديم ضيافة يسيرة لقاصدي المسجد الحرام عبر عدة نقاط موجودة في المسجد الحرام, ومن برامجها تطييب زوار بيت الله الحرام غير المحرمين داخل المسجد الحرام.