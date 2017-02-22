جامعة الملك عبدالعزيز تحصد أربع جوائز في تصنيف تايمز للجامعات (THE)

صراحة-جدة:حصدت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أربع جوائز في تصنيف تايمز للجامعات (THE) لعام 2017/2016 في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجامعة على الصعيد الدولي.

وهنأ ممثلي التصنيف مايكل كاروانا، و دومينيك غارسيا معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، خلال استقباله لهما بمكتبه أمس, بحضور وكيل الجامعة للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان, على حصول الجامعة على المركز الأول في تصنيف تايمز للجامعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى نيلها المركز الـ26 في تصنيف تايمز للجامعات بقارة آسيا، والمركز الـ32 في تصنيف تايمز لأفضل 150 جامعة من الجامعات التي لم يتجاوز تاريخ إنشائها 50 عاماً، علاوة على جائزة المركز 200 في تصنيف تايمز لأفضل 250 جامعة على مستوى العالم.

وأفاد الدكتور اليوبي، أن الجهود والمبادرات التي تقوم بها الجامعة لدمج أنشطة البحث العلمي في شراكات مع قطاع الصناعة لهدف تنمية ودعم القطاعات الصناعية بالمملكة، لافتاً إلى بناء المزيد من الاتفاقات والشراكات مع شركات محلية وإقليمية لتعزيز تأهيل الخريجين لسوق العمل.