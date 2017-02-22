/أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على خطة مؤسسة تكافل الخيرية

صراحة-الرياض:اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , على خطة مؤسسة تكافل الخيرية في المنطقة , التي ستبدأ أنشطتها بمحافظة القنفذة المتمثلة في توزيع كسوة الطلاب والطالبات , والأجهزة اللوحية التثقيفية .

وقدّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة خلال استقباله اليوم , بمقر الإمارة في جدة أمين عام المؤسسة الدكتور محمد العقيلي , وأعضاء المؤسسة ، الشكر والتقدير نظير دور المؤسسة الخيري والريادي في دعم فئات المجتمع ، مؤكداً أهمية التكافل الاجتماعي وضرورة تعزيزه .

بدوره أفاد الدكتور العقيلي أن المؤسسة ستبدأ في توزيع أكثر من 6 ألاف كسوة دراسية لأبناء القنفذة , إلى جانب توزيع المؤسسة لقرابة 3 ألآف جهاز لوحي تحمل كتباً تثقيفية لطلاب وطالبات المحافظة.

كما تسّلم سمو أميرالمنطقة تقريراً عن أعمال المؤسسة خلال الفترة الماضية , يوضّح دورها في السعي إلى التوسع في الإنفاق على المشاريع التطويرية النوعية التي تحقق أهداف المؤسسة بزيادة الدعم للطلاب المحتاجين , والتأكد من وصول الإعانة للمستحقين , ودعم نحو 200 ألف طالب وطالبة , وزيادة برامج التغذية لتشمل أكثر من 60 ألف وجبة يومية , إضافة إلى إدراج برامج لدعم الطلاب المتعثرين دراسياً , وأخرى للتوعية والإرشاد .

يُذكر أن أرامكو السعودية شاركت المؤسسة في توزيع نحو 19 ألف جهاز لوحي وفرتها أرامكو في 31 مدينة , مزودة ببرامج تعليمية وتربوية , وترتبط الأجهزة بالإنترنت من خلال شريحة مُسبقة الدفع مُقّدمة من شركة الاتصالات السعودية لمدة عامين .

وانطلقت مؤسسة “تكافل” عام ١٤٣٢ هـ , وترأسها سمو الأمير خالد الفيصل إبّان توليه منصب وزير التربية والتعليم , وتسعى لجعل الطلاب والطالبات ذوي الحاجة المادية يعيشون حياتهم باعتزاز وكفاية تذيب الفارق بينهم وبين أقرانهم من الطلاب والطالبات , من خلال عدد من الوسائل والمشاريع بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

كما تهدف المؤسسة إلى إيجاد قنوات موثوقة للمؤسسات الخيرية الأخرى والأفراد للمساهمة في هذا الجانب التنموي , فيما يبلغ أعداد الطلاب والطالبات المستفيدين بمنطقة مكة المكرمة من الإعانة خلال العام الماضي 1437هـ بلغ نحو 43218 طالباً وطالبة في 3287 مدرسة , في حين بلغ عددهم العام الحالي 1438هـ , أكثر من 44209 طلاب وطالبات .