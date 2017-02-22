صحة منطقة مكة المكرمة وإدارة التعليم تطلقان مبادرة “رشاقة”

صراحة-مكة المكرمة:أطلق مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، ومدير عام التعليم بمكة المكرمة محمد الحارثي اليوم, مبادرة “رشاقة” التي تنطلق ضمن الشراكة الفاعلة بين وزارتي الصحة والتعليم لخفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس بمنطقة مكة المكرمة .

وتنفّذ المبادرة في 270 مدرسة للبنين والبنات في منطقة مكة المكرمة من أصل 1000 مدرسة من مدارس التعليم العام من ست مناطق كمرحلة أولية, يأتي بعدها استهداف 6000 مدرسة في خمس سنوات بحلول 2020 م, وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 م، التي ركزت على رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13 % إلى 40 %، وبرنامج التحول الوطني الذي نصّ على أهمية الحد من زيادة انتشار السمنة، وتمثل إحدى المبادرات التي تسعى “الصحة” من خلالها لحشد الموارد والجهود المشتركة للجهات المعنية على المستوى الوطني لتخفيف عبء السمنة على المواطن والمجتمع.

وستتم تغطية 20% من مدارس المملكة خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتعزيز نمط الحياة الصحية من خلال تحسين السلوك الغذائي وزيادة النشاط البدني للطلاب والطالبات نظراً لارتباطها بعدد من الأمراض غير المعدية مثل السكري وأمراض القلب والسرطان وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وغيرها.

وتهدف المبادرة إلى خفض معدلات انتشار السمنة بين الأطفال والمراهقين في السن الدراسية في المملكة بنسبة 5 % خلال السنوات الخمس القادمة في المدارس المختارة.