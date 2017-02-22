نائب الرئيس السوداني يحتفى برئيس ديوان المظالم بالمملكة

صراحة-الرياض:أقام معالي النائب الثاني للرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن الليلة الماضية مأدبة عشاء تكريمية لمعالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف والوفد المرافق له بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر .

وأشاد النائب الثاني للرئيس السوداني بالعلاقات المتميزة لبلاده مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات ، مؤكدا في ذات الوقت أن الدعم المستمر من المملكة للسودان محل تقدير واحترام الشعب والقيادة السودانية .

وكان معالي رئيس ديوان المظالم وسفير خادم الحرمين الشريفين قد قاما أمس بزيارة للبرلمان السوداني حيث كان في استقبالهما معالي رئيس البرلمان البروفسور ابراهيم أحمد عمر الذي قدم شرحا عن عمل البرلمان والقضايا التي يناقشها .

من جهته أشاد معالي الدكتور اليوسف بمستوى التعاون بين المملكة والسودان ، ومدى التقارب بين الأجهزة الحكومية في البلدين في تحقيق العدالة وبناء المجتمع.

إثر ذلك قام معالي رئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له بزيارة لوزارة العدل السودانية يرافقه السفير علي جعفر ، وكان في استقبالهم معالي وزير العدل السوداني أحمد حسن النور الذي قدم نبذة عن الوزارة والادارات الرئيسية لها .

وقدم معالي رئيس ديوان المظالم من جانبه نبذه عن تاريخ ديوان المظالم بالمملكة ونشأته ومراحله وتطوراته وما يشهده من تطور وتقدم كبير على مستوى الاختصاص والبنية التحية والموارد المؤهلة والخدمات المساندة ، مؤكداً حرص قيادة المملكة على دعم القضاء وإرساء العدل ، ورد المظالم وفقاً لأحكام الشريعة الغراء .