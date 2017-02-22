جمرك البطحاء ينجح في إحباط محاولة تهريب 300 ألف ريال إلى خارج المملكة



صراحة – محمد المحسن : تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب مبلغ 300 ألف ريال سعودي لم يتم الإفصاح عنها، وذلك بعد محاولة أحد المسافرين القادمين إلى الجمرك -بقصد المغادرة- إخفائه في مخبأ داخل الحافلة التي كان يقودها.

وبين مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا أنه قَدِمت للجمرك شاحنة مغادرة وعند إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على المبلغ مُخبأ داخل الشاحنة، وفي الجوارب التي كان يرتديها السائق.

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن (60.000) ريال الإقرار -الإفصاح- عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكداً أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.