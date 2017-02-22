محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الزوعاني

صراحة – فيصل القحطاني : نقل محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – – حفظهم الله – وسمو أمير منطقة عسير، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول مبشر جابر الزوعاني الذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعا عن دينه ووطنه .

وأكد المتحمي خلال تأديته واجب العزاء أمس بمنزل أسرة الشهيد بمركز بحر أبوسكينه، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن الوطن والحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وعبر ذوو الشهيد من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن إبنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي .

رافق المتحمي في تقديم واجب العزاء رئيس مركز بحر أبوسكينه حمود النايف ورئيس البلدية المهندس محمد مرزن .